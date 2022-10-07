София, 7 октября 2022, 15:15 — REGNUM Правительство Болгарии планирует заключить сделку со Швецией на поставку 10 истребителей Gripen, сообщила болгарская газета «24 часа».
Газета опубликовала письмо министра обороны Болгарии Димитара Стоянова его шведскому коллеге Петеру Хультквисту. Письмо было составлено через несколько дней после визита шведской делегации в Софию.
«В ходе обсуждений нам было любезно предложено приобрести 10 истребителей Jas 39 Gripen C/D, которые могут быть произведены и поставлены в течение двух лет после подписания контракта. Мы были бы весьма признательны за получение вашего предложения на 10 истребителей Jas 39 Gripen C/D в надлежащее время в соответствии с обсуждавшимися параметрами», — говорится в этом письме.
Министр обороны также просит представить ему лизинговое предложение, которое было выгоднее для Болгарии.
Письмо о намерении купить шведские истребители было отправлено через несколько дней после того, как Стоянов объявил, что Болгария рассматривает предложения Швеции и Франции об аренде самолетов Gripen или Mirage на период с середины 2023 года, когда она не сможет эксплуатировать старые МиГ-29, до 2025–2030 годов, когда у нее уже будет полная эскадрилья американских истребителей F-16.
Менее месяца назад было объявлено, что временное правительство Болгарии купит еще восемь американских истребителей F-16 на общую сумму почти 1,3 млрд долларов, которые должны быть поставлены в 2027 году.
В настоящее время страна полагается только на советские МиГ-29, из которых одновременно могут использоваться не более 7-8 самолетов.
Читайте ранее в этом сюжете: В Болгарии начались масштабные учения спецназа ВМС