София, , 15:15 — REGNUM Правительство Болгарии планирует заключить сделку со Швецией на поставку 10 истребителей Gripen, сообщила болгарская газета «24 часа».

JAS-39 Gripen

Газета опубликовала письмо министра обороны Болгарии Димитара Стоянова его шведскому коллеге Петеру Хультквисту. Письмо было составлено через несколько дней после визита шведской делегации в Софию.

«В ходе обсуждений нам было любезно предложено приобрести 10 истребителей Jas 39 Gripen C/D, которые могут быть произведены и поставлены в течение двух лет после подписания контракта. Мы были бы весьма признательны за получение вашего предложения на 10 истребителей Jas 39 Gripen C/D в надлежащее время в соответствии с обсуждавшимися параметрами», — говорится в этом письме.

Министр обороны также просит представить ему лизинговое предложение, которое было выгоднее для Болгарии.

Письмо о намерении купить шведские истребители было отправлено через несколько дней после того, как Стоянов объявил, что Болгария рассматривает предложения Швеции и Франции об аренде самолетов Gripen или Mirage на период с середины 2023 года, когда она не сможет эксплуатировать старые МиГ-29, до 2025–2030 годов, когда у нее уже будет полная эскадрилья американских истребителей F-16.

Менее месяца назад было объявлено, что временное правительство Болгарии купит еще восемь американских истребителей F-16 на общую сумму почти 1,3 млрд долларов, которые должны быть поставлены в 2027 году.

В настоящее время страна полагается только на советские МиГ-29, из которых одновременно могут использоваться не более 7-8 самолетов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Болгарии начались масштабные учения спецназа ВМС