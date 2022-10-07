Москва, 7 октября, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Американский бизнесменИлон Маск вполне способен умерить пыл американских политиков. Такого мнения придерживается собеседникИА REGNUM — научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

(сс) jdlasica Илон Маск

Напомним, ранее Маск ответил на критику его предложений о способах выхода из военного конфликта на территории б. УССР, заявив, что он «большой фанат [киевского режима], но не Третьей мировой войны».

«Здесь больше напрашивается аналогия: «Я не фанат Третьего рейха». Сложно как-то иначе охарактеризовать ситуацию на [территории бывш. УССР]. Илон Маск — один из немногих, кто может донести свою позицию, причём уверенно и точечно. Он способен нивелировать в первую очередь американских политиков, американский центр принятия решений и на основании этого добиться позитивных результатов в деле разрешения текущей ситуации на [территории бывш. УССР]», — считает Бредихин.

Ранее Маск объяснил сенаторуЛиндси Грэму, который раскритиковал его план по мирному урегулированию, почему в Донбассе поддерживают Россию.

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