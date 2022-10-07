Тегеран, , 15:13 — REGNUM Многоуважаемый Станислав Тарасов в экспертной статье «Иран посылает сигналы Вашингтону по СВПД» обращает свой взор на Тегеран. Автор считает, что тот готов на уступки по ядерному соглашению, но важен рационализм.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

«Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи в ходе своей пресс-конференции заявил, что Тегеран «придерживается процесса дипломатии и переговоров и что все еще есть возможность достичь соглашения и возобновить реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)». Можно ли это рассматривать как шаг на встречу?

Важно понимать, что, «согласно последнему проекту ядерного соглашения, предложенного ЕС, Тегеран в случае подписания соглашения обязан приступить к сворачиванию своей программы с первого дня и течение еще 120 дней с начала действия сделки обязан экспортировать 50 миллионов баррелей нефти «в рамках механизма проверки». Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция считают, что необходимо восстановление СВПД в его первоначальном виде». И вот тут сразу становится более чем любопытно.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан сообщил, что США предложили провести прямые переговоры без подключения других членов «шестерки». Тегеран принимать предложение не торопится. Формат «5 + 1» (пять постоянных членов СБ ООН — Россия, КНР, Великобритания, Франция и США, а также Германия) по-прежнему рабочий. Изменения могут произойти, если США снимут с Ирана санкции. Тут пока нет изменений.

Меж тем Тегеран видит слабость ЕС. Тот не может влиять на США. И во многом Тегеран делает ставку в ядерном вопросе на Москву. Но другие игроки в данном вопросе всячески пытаются изменить правила.

Так или иначе, резюмирует Станислав Тарасов, «до тех пор пока идеологизированный взгляд и дипломатическая практика давления не будут вытеснены рационализмом, изменений ждать не приходится».

Впрочем, это касается не только ядерной сделки.