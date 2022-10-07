Кемерово, , 15:14 — REGNUM Кемеровская область меняется на глазах. Об этом в ходе первого Международного угольного форума «Угольная отрасль — новые реалии» сказал первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов.

Кузбасс Анна Алябьева © ИА REGNUM

«Невероятные успехи, я в Кузбассе бывал не раз, вижу, как регион меняется на глазах. Вводятся новые объекты — спорта, здравоохранения, меняется жилищный фонд, дороги, — сказал Белоусов. — Мы в прошлый раз говорили, что строительство многих объектов началось в самый сложный период — угольного кризиса, пандемии. Были достаточно большие риски долгостроя, прекращения финансирования. Но Сергей Евгеньевич (губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв — прим. ИА REGNUM) рискнул и выиграл, а вместе с ним выиграл и регион».

Он также отметил, что угледобывающая отрасль сейчас имеет хорошие перспективы для развития.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что то в Кемеровской области 6 октября стартовал Международный форум «Угольная отрасль — новые реалии».

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