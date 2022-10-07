Новосибирск, 7 октября, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 7 октября побывал в Новосибирской области и проверил обстановку в лагере мобилизованных из Приангарья в Шилово. В своем телеграм-канале он опубликовал видео и пояснил:

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«Пункт размещения довольно неплохо обустроен: работает медицинский пункт, скоро на территории построят баню. Сейчас гигиенические процедуры парни осуществляют на территории соседних объектов.

От мобилизованных звучало много вопросов, связанных с их семьями. Объяснил ситуацию с выплатами. Для того чтобы семьи могли их получить, нужно, чтобы призванные были утверждены на должности и внесены в список части. На следующей неделе сюда по моему поручению приедут представители министерства минсоцразвития. На месте вместе с военкоматами отработают этот вопрос с каждым мобилизованным.

Как уже говорил сегодня, к парням будут приезжать главы муниципалитетов. Соберут информацию и будут на местах заниматься вопросами каждой конкретной семьи. Моя задача — проговорить с руководством лагеря все замечания к устройству лагеря, которые сегодня услышал».

Игорь Кобзев пообещал также проведать мобилизованных в Юргу Кемеровской области.

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