Якутск, , 15:11 — REGNUM Традиционный якутский танец Осуохай 7 октября, в день 70-летия президента России, жители республики посвятили Владимиру Путину и участникам специальной военной операции в защиту Донбасса, сообщили в пресс-службе главы и правительства Якутии.

Осуохай в Якутии в честь Путина и военнослужащих Андрей Сорокин, ЯСИА

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Осуохай исполнили во всех районах республики и в Якутске, в нём принял участие глава региона Айсен Николаев.

«Сейчас наша страна переживает непростые времена. Мы знаем, что именно Ваши своевременные и четкие решения позволили России выстоять, жить и развиваться, дали нам надежду на мирное будущее. Мы всецело поддерживаем их и сделаем всё возможное для победы», — написал поздравление Владимиру Путину в своём-телеграм-канале Николаев.

Проведение всеобщего Осуохая олицетворяет единение якутян вокруг лидера страны, поддержку решений президента России, направленных на восстановление исторической справедливости и защиту национальных интересов во имя процветания и независимости Отечества. Жители республики поддерживают военнослужащих, которые показывают пример мужества и отваги, верности долгу гражданина и патриота своей Родины.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября президент России Владимир Путин отмечает 70-летний юбилей. Поздравления и пожелания приходят от лидеров иностранных государств, российских политиков и знаменитостей. Однако тех, кто захотел произнести тёплые слова, оказалось намного больше.