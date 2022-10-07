Тбилиси, , 15:10 — REGNUM На таможенном пункте «Ниноцминда» расширили инфраструктуру, и теперь там работают 11 дополнительных пропускных пунктов. Об этом 11 октября сообщает телеканал «Рустави 2».

Таможня добро не дает Цитата из к/ф «Белое солнце пустыни». реж Владимир Мотыль. 1970. СССР

Сообщается, что новые КПП предназначены для различных видов автотранспорта: грузовиков, легковых автомобилей и автобусов. Пункты досмотра оснащены современным оборудованием.

По данным журналистов, открытие новой инфраструктуры проходило в торжественной обстановке. На нём были представители Грузии и Армении.

Напомним, единственный действующий сухопутный маршрут, соединяющий Россию и Армению, проходит через Грузию. Ереван стремится к тому, чтобы была расширена инфраструктура для армянских грузовиков. На КПП «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе для Армении ранее сделали дополнительные пункты пропуска.

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