Тбилиси, 7 октября, 2022, 15:10 — ИА Регнум. На таможенном пункте «Ниноцминда» расширили инфраструктуру, и теперь там работают 11 дополнительных пропускных пунктов. Об этом 11 октября сообщает телеканал «Рустави 2».

Цитата из к/ф «Белое солнце пустыни». реж Владимир Мотыль. 1970. СССР Таможня добро не дает

Сообщается, что новые КПП предназначены для различных видов автотранспорта: грузовиков, легковых автомобилей и автобусов. Пункты досмотра оснащены современным оборудованием.

По данным журналистов, открытие новой инфраструктуры проходило в торжественной обстановке. На нём были представители Грузии и Армении.

Напомним, единственный действующий сухопутный маршрут, соединяющий Россию и Армению, проходит через Грузию. Ереван стремится к тому, чтобы была расширена инфраструктура для армянских грузовиков. На КПП «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе для Армении ранее сделали дополнительные пункты пропуска.