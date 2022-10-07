Чебоксары, 7 октября, 2022, 15:15 — ИА Регнум. В связи со стабилизацией пожарной обстановки и снижением опасности возникновения природных пожаров в Чувашии с 17 октября отменяется особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал глава республики Олег Николаев.

Cap.ru Лесной пожар в Чувашии. Фото: ГУ МЧС

По данным министерства природных ресурсов и экологии Чувашии, несмотря на жаркое лето, в 2022 году не произошло крупных лесных пожаров. Всего на территории региона зарегисторировали 10 лесных пожаров на общей площади менее 5 га, средняя площадь одного пожара составила 0,48 га. Все возгорания удалось потушить в течение первых суток после их возникновения. Ущерба лесному фонду не нанесено.

ИА REGNUM напоминает, в 2022 году особый противопожарный режим ввели в Чувашии с 15 апреля.

Читайте также: На защиту лесов от огня Чувашия добавила «лишь 841 тыс. рублей» — министр