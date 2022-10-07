Москва, , 15:38 — REGNUM В доме культуры «ГЭС-2» в Москве стартовал фестиваль «Рахманинов-фест», приуроченный к предстоящему 150-летию композитора Сергея Рахманинова. Кадры с открытия мероприятия опубликованы в сети.

Пианино Elliott Billings

Фестиваль открыл пианист Мирослав Култышев, совместивший в своём выступлении произведения Фридерика Шопена и Третью сонату Иоганнеса Брамса. Всего же в рамках события запланированы концерты Арсения Тарасевича-Николаева, Юрия Фаворина и многих других музыкантов. Отличительной особенностью «Рахманинов-феста» станут выступления пианистов на исторических инструментах, выполненных в XIX — начале ХХ века. По замыслу организаторов, именно это нововведение позволит как зрителям, так и самим выступающим расширить пределы привычного и по-новому взглянуть на хрестоматийный репертуар.

Напомним, Сергей Рахманинов считается одной из центральных фигур в русской музыке 1900-х годов. В апреле 2023 года исполнится 150 лет со дня рождения композитора.

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