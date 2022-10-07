Москва, , 15:08 — REGNUM Заполнение газовых хранилищ в европейских странах не решает системных проблем газового рынка Евросоюза, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор, и. о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.

Хранилище Линде Газ. Германия Engineer09

«В настоящее время газохранилища в Европейском союза (ЕС) заполнены на 90%, и этот показатель выше уровня предыдущего года приблизительно на 15%.

Следует отметить, что достижение такого показателя стало возможным исключительно за счет закупок сжиженного природного газа (СПГ) по чрезвычайно высоким ценам. К тому же, перенаправление части СПГ в страны ЕС приводит к острому дефициту газа в развивающихся странах.

Вместе с тем, нарушение поставок газа в ЕС, сложившееся в последние месяцы, равно как и взрывы на газопроводах «Северный поток», делают рынок газа ЕС беспрецедентно нестабильным.

Страны ЕС стремятся защитить себя от рисков недопоставок, причем это касается любого сезона, поэтому вынуждены поддерживать запасы в газохранилищах на уровнях, близких к полному заполнению.

В этой связи еще в июне обсуждались новые правила, требующие обязательного заполнения газохранилищ к ноябрю на минимальном уровне в 80%. Германия, на которую в ЕС приходятся самые большие мощности по хранению газа (около 20% всех мощностей ЕС), и вовсе завысила эту планку до 95%.

Вместе с тем, задача заполнения газохранилищ не является ключевой в решении проблем энергетической безопасности стран ЕС. Гораздо важнее — решение проблемы повышенного спроса, поскольку пик потребления еще не пройден.

Заявленные цели ЕС по экономии энергии пока решаются слабо. Чтобы минимизировать объемы, изымаемые из газохранилищ и поддерживать запасы на высоком уровне до конца зимнего сезона, страны ЕС пытаются безуспешно реализовывать ряд мер по экономии.

А в условиях, когда поставки газа из России существенно снизились, даже больших запасов может быть недостаточно в некоторых странах для прохождения пика потребления. К тому же, аналогичная проблема заполнения газохранилищ вернется и в следующем году, когда ЕС будет необходимо вновь компенсировать отсутствие поставок газа из России.

Дополнительное давление на рынок оказывают санкции, вводимые в последнее время Россией в отношении компаний-операторов газохранилищ Европы.

В последующие годы ЕС придется решать задачу по диверсификации импорта газа, причем не только СПГ, но и газа, поставляемого по трубопроводам.

Строительство новых трубопроводов и мощностей по приему СПГ — дорогостоящий и длительный процесс, поэтому можно с уверенностью говорить о том, что газовый рынок переходит в эпоху высоких цен с чрезмерным дефицитом и повышенным спросом.

Негативные последствия нестабильного развития рынка газа в ближайшие годы будут в большей степени ощущать Германия, страны Центральной и Восточной Европы, а также Прибалтики, которые в большей степени зависят от российского газа.

Поэтому именно в этих странах инфляционные ожидания будут самыми высокими, расходы домохозяйств возрастут, а экономический рост будет ослаблен», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, подземные газовые хранилища (ПХГ) Европейского союза заполнены более чем на 90%, следует из данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).

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