Омск, , 15:08 — REGNUM В Омске завершено расследование уголовного дела против 27-летнего мужчины и его 22-летней супруги, снимавших развратные видео с участием детей. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 октября в следственном управлении СКР по Омской области.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Семейная пара обвиняется по ч. 2 ст. 134 УК РФ («Действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»), ч. 1 ст. 135 УК РФ («Развратные действия»), п. п. «б», «г» ч. 2 ст. 242.1 и п. п. «а», «б», «г» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ («Изготовление и оборот материалов порнографического содержания с использованием несовершеннолетних»).

По данным следствия, с ноября 2020 года по апрель 2021 года женщина неоднократно совершала действия сексуального характера с несовершеннолетними девочками. Вместе с супругом она снимала всё это на видео, которые затем за деньги выкладывались в интернет.

У обвиняемых провели обыски. Было обнаружено более 80 гигабайт фотографий и видео порнографического характера. Следствие допросило потерпевших, свидетелей, провело необходимые экспертизы. Их результаты подтвердили причастность обвиняемых к преступлениям.

Обвиняемую — мать двоих маленьких детей — поместили под домашний арест. Мужчина, ранее судимый за хранение наркотиков, был арестован. Впоследствии мера пресечения была изменена. Сейчас супруги находятся под подпиской о невыезде.

Расследование завершено, уголовное дело готовится к передаче в суд. Обвиняемым грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

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