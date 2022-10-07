Берлин, , 15:08 — REGNUM Новых сведений о виновных в осуществлении диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» нет у властей ФРГ. Об этом 7 октября заявил на брифинге представитель Минобороны Германии Арне Коллац.

Место разрушения газопровода «Северный поток» Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября»

«Ничего нового касательно обстоятельств дела нет», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

При этом Коллац не стал комментировать публикацию журнала «Шпигель» о том, что, по информации Федерального ведомства по уголовным делам (БКА), за осуществлением диверсии могло стоять другая страна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Европарламента Роберта Метсола заявила, что ожидать результатов расследования диверсии на газопроводах «Северный поток» нужно «без паники и спекуляций».