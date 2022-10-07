Москва, 7 октября, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Новая версия законопроекта о майнинге с учетом поступивших замечаний будет подготовлена и внесена в Госдуму. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 октября заявил депутат от думской фракции «Новые люди» Антон Ткачёв.

newpeople.ru Антон Ткачёв

Напомним, ранее правительство РФ дало отрицательный отзыв на первоначальную версию законопроекта, указав, что в документе не устанавливается порядок госрегулирования майнинга и оборота цифровых валют в России и не предусматриваются механизмы контролируемого оборота цифровой валюты, исключающего возможность использования технологий анонимизации участников рынка. Комитет Госдумы по финансовому рынку предложил отклонить эту инициативу.

«Да, конечно. Теперь есть замечания, значит есть понимание, что нужно поправить чтобы правительство дало положительный отзыв. Мы всё-таки новые люди в политике и постоянно учимся», — сказал Ткачёв.

По его словам, сам текст ряду фоивов понравился, кто-то дал положительный отзыв.

«Документ придётся немного дополнить и плотнее проработать с профильными министерствами. Очевидно, что данный альтернативный источник прибыли выгоден государству и с точки зрения финансовых технологий, и с точки зрения решения задач инфраструктурной части энергетического сектора», — добавил парламентарий.

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