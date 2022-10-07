Грозный, 7 октября 2022, 15:08 — REGNUM В Чеченской Республике 7 октября состоялось торжественное построение силовых подразделений республики, посвященное 70-летнему юбилею президента РФ Владимира Путина. На плацу в поселке Ханкала выстроились коробки военнослужащих — всего около 20 тыс. человек. Перед ними выступил глава республики Рамзан Кадыров пишет ИА «Чечня Сегодня».

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Чечня
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он от всего чеченского народа поздравил главу государства с днем рождения, пожелав ему «здоровья, любви в семье, в государстве безопасности». Как отметил Кадыров, народ России в настоящее время объединился вокруг президента, чтобы отстоять независимость страны.

«Я собрал вас, чтобы еще раз доказать всем миру, что мы будем до конца отстаивать интересы нашего государства: традиции, семейные обычаи и религию. <…> Около десяти тысяч наших самоотверженных сынов уже воюют на передних рубежах. В эти дни в зону СВО отправятся дополнительные спецполки. Каждый день в республику приезжают добровольцы, которые доверяют нашим инструкторам и хотят вступить в отряды «Ахмат», — заявил Кадыров.

Напомним, в своем поздравлении президенту РФ Владимиру Путину, опубликованном в телеграм-канале, чеченский лидер заявил, что Путин сыграл ключевую роль в судьбе чеченского народа, поддержав в самые тяжелые для региона времена курс Ахмата-Хаджи Кадырова.