Копенгаген, , 15:07 — REGNUM ИА REGNUMПовреждение газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» — террористическая операция, и она наделала много шума. Вашингтон тут так обнаглел, что ухитрился обвинить Россию. Сюр, не иначе!

Северный поток — 2 Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Но какие «улики» оставили террористы? Доставить на такую глубину 500 кг взрывчатки, грамотно взорвать, оставшись незамеченными — тут, очевидно, нужны спецы высшей пробы. Не шпана.

Теракт такого уровня — это всегда послание власть имущим. Кому? Взорвать ради убытков «Газпрома»? Слишком мелко. При этом Дания вновь говорит о странной активности в регионе.

Так что тогда? Отвечая, важно понять: мир переходит от индустриального к информационному. Вот его новые базисы: холодный ядерный синтез, технологии Теслы по получения электроэнергии из окружающей среды без ограничений и фактически бесплатно и другие. Плюс начался переход в новый валютный мир. И цены на ресурсы — это хаос рукотворный.

И вот с этих позиций теракт выглядит как добивание прежнего миропорядка. В этом есть своя логика. И, вероятно, может быть продолжение. Об этом пишет Александр Жилин в материале для ИА REGNUM.