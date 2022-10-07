Копенгаген, 7 октября 2022, 15:07 — REGNUM ИА REGNUMПовреждение газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» — террористическая операция, и она наделала много шума. Вашингтон тут так обнаглел, что ухитрился обвинить Россию. Сюр, не иначе!
Но какие «улики» оставили террористы? Доставить на такую глубину 500 кг взрывчатки, грамотно взорвать, оставшись незамеченными — тут, очевидно, нужны спецы высшей пробы. Не шпана.
Теракт такого уровня — это всегда послание власть имущим. Кому? Взорвать ради убытков «Газпрома»? Слишком мелко. При этом Дания вновь говорит о странной активности в регионе.
Так что тогда? Отвечая, важно понять: мир переходит от индустриального к информационному. Вот его новые базисы: холодный ядерный синтез, технологии Теслы по получения электроэнергии из окружающей среды без ограничений и фактически бесплатно и другие. Плюс начался переход в новый валютный мир. И цены на ресурсы — это хаос рукотворный.
И вот с этих позиций теракт выглядит как добивание прежнего миропорядка. В этом есть своя логика. И, вероятно, может быть продолжение. Об этом пишет Александр Жилин в материале для ИА REGNUM.