Исламабад, , 15:07 — REGNUM Том Уэст, специальный представитель США по Афганистану, во время своего визита в Пакистан посетил школу для дочерей афганских иммигрантов. В своем твите он похвалил «настойчивость и силу» этих девочек. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Школьница (сс) Pippa Ranger / Department for International Development

«На меня произвело впечатление общение с этими афганскими девочками, которые энергично и целенаправленно получают образование в иммигрантской среде в Пакистане», — отметил он.

Уэст поблагодарил пакистанское правительство, которое, по его словам, «принимало афганских беженцев в течение последних 40 лет».

Специальный представитель США посетил Пакистан одновременно с шестидневным визитом в США начальника штаба пакистанской армии генерала Камара Баджва. Цель поездок обоих официальных лиц — обсуждение ситуации и будущего Афганистана.

Во время этой поездки Том Уэст провёл встречу с заместителем министра иностранных дел Пакистана Хиной Раббани Кхар о сотрудничестве и координации между Соединёнными Штатами и Пакистаном в области неотложных гуманитарных потребностей в Афганистане.