Посёлок Островское, Костромская область, , 15:52 — REGNUM В Костромской области задержали курьеров, перевозивших 10 килограмм синтетического наркотика. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Наркотики, изъятые у задержанных МВД России

Автомашина с двумя жителями Кемеровской области проезжала по трассе Кострома — Шарья — Киров — Пермь в Островском районе, где её остановили полицейские. Под передней панелью и обшивкой салона автомобиля были спрятаны запрещенные вещества.

После допроса курьеры указали на ещё два килограммовых тайника с наркотиками, спрятанные в лесах Ярославской области. Известно, что наркотики были привезены из-за границы. Их должны были расфасовать по тайникам и сбыть на территории Центрального и Уральского федеральных округов.

Против перевозчиков возбуждены уголовные дела, они заключены под стражу.

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