Варшава, , 15:04 — REGNUM «Жги глаголом, Станислав!» — вероятно, именно так уважаемые читатели ИА REGNUM обращаются к его автору Станиславу Стремидловскому. И он не заставляет, что называется, себя ждать. На этот раз в фокусе внимания Стремидловского — спор Польши и Германии репарациях и позиция США по данному вопросу.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что председатель польской правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский на днях дал весьма жёсткую оценку Берлину. Суть её можно свести к тому, что вся немецкая политика на протяжении многих десятилетий была ориентирована на сотрудничество с Россией. Глава «Права и Справедливости» усматривает «стремление к доминированию», с одной стороны, а с другой — «определенную интеллектуальную инерцию немецких элит».

Но ведь Анналена Бербок с её однопартийцами весьма тепло относится к Варшаве. Так в чём же проблемы? На днях глава МИД Германии побывал с визитом в Польше. Поляки потребовали 1,3 триллиона евро за ущерб, понесённый в годы Второй мировой войны. Бербок заявила, мол, ответственность осознаём, но платить ничего не будем. А поляки меж тем всё намекают и намекают на нацистское прошлое Германии и некоторую вероятность его возвращения…

Однако так Варшава прежде всего претендует на захват солирующих позиций в Европе. А Германия оттуда тю-тю. Другой вопрос, что, да, у Польши есть патронат американцев — вот только с демократами у партии «Право и Справедливость» не так чтобы всё плотно и тесно в плане сотрудничества; они ждут возвращения республиканцев. Берлин же пока держится. И пока что Демпартия США не вмешивается в спор Германии и Польши. Но только пока что?..