Париж, 7 октября 2022, 15:03 — REGNUM Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что система помощи компаниям, оказавшимся в затруднительном положении перед лицом резкого роста цен на энергоносители, снова будет упрощена, «чтобы спасти французскую промышленность», передает BFM TV.
«Мы внедрили схемы помощи, которые могут доходить до двух миллионов евро, иногда больше, но я вижу, что они слишком сложные. Поэтому мы собираемся их упростить», — заявил министр.
«Сегодня существует стратегическая проблема, заключающаяся в том, чтобы спасти французскую промышленность перед лицом резкого роста цен на энергоносители», — добавил Брюно Ле Мэр, подчеркнув, что французская промышленность «под угрозой и ослаблена».
Министр призвал компании зарегистрироваться на сайте главного управления государственных финансов, чтобы получить помощь, необходимую им для спасения французской промышленной.
Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что «не планирует ехать в Катар» на чемпионат мира по футболу.
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