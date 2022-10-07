Париж, 7 октября, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что система помощи компаниям, оказавшимся в затруднительном положении перед лицом резкого роста цен на энергоносители, снова будет упрощена, «чтобы спасти французскую промышленность», передает BFM TV.

European People's Party Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр

«Мы внедрили схемы помощи, которые могут доходить до двух миллионов евро, иногда больше, но я вижу, что они слишком сложные. Поэтому мы собираемся их упростить», — заявил министр.

«Сегодня существует стратегическая проблема, заключающаяся в том, чтобы спасти французскую промышленность перед лицом резкого роста цен на энергоносители», — добавил Брюно Ле Мэр, подчеркнув, что французская промышленность «под угрозой и ослаблена».

Министр призвал компании зарегистрироваться на сайте главного управления государственных финансов, чтобы получить помощь, необходимую им для спасения французской промышленной.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что «не планирует ехать в Катар» на чемпионат мира по футболу.