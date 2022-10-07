Москва, , 15:03 — REGNUM Российские военные сбили вертолёт Ми-8 киевских войск в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 7 октября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

СВО Александр Погожев © ИА REGNUM

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Дзержинск Донецкой Народной Республики сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил [киевского режима]», — сказал Конашенков.

Кроме того, уничтожено четыре беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Приютное и Энергодар Запорожской области Мальцевка Харьковской области, Ивановка (ДНР).

В Херсонской области около населённого пункта Новая Каховка и Антоновского моста сбит в воздухе 21 снаряд реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха», а также четыре противорадиолокационные ракеты HARM.

Всего с начала специальной военной операции уничтожено 315 самолётов, 158 вертолётов, 2164 беспилотных летательных аппарата, 862 боевые машины реактивной системы залпового огня, 379 зенитных ракетных комплексов, 3453 орудия полевой артиллерии и миномёта, 5448 танков и других боевых бронированных машин, а также 6360 единиц специальной военной автомобильной техники.