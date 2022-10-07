Москва, , 15:08 — REGNUM Российские войска дали отпор подразделениям киевского режима на николаево-криворожском направлении. Об этом сообщает 7 октября Минобороны РФ в ежедневной сводке о ходе спецоперации на территории б. УССР.

ВС России во время спецоперации (с) Министерство обороны России

До пяти батальонных тактических групп ВСУ попытались наступать в направлениях населённых пунктов Пятихатки, Садок, Ищенка и Безыменное Херсонской области, а также Терновые Поды Николаевской области. В числе наступавших были иностранные наёмники.

«Противник отброшен на исходные позиции», — говорится в сообщении ведомства.

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