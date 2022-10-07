Тбилиси, 7 октября, 2022, 21:00 — ИА Регнум. Мать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания заявила о существенном ухудшении состояния его здоровья, сообщает 7 октября грузинский телеканал «TV Пирвели».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Аласания сказала, что она посещает сына в клинике каждый день, но ещё ни разу не видела его в таком плохом состоянии. По её словам, он практически не может ходить.

Лауреат Нобелевской премии американский врач Джеймс Коби до сих пор не может попасть в клинику, чтобы провести обследование экс-президента. Аласания утверждает, что получила обещание директора клиники «Вивамед» Нино Надирадзе, что американского врача обязательно допустят к Саакашвили.

Напомним, что Джеймсу Коби грузинские власти сначала отказались выдавать медицинскую лицензию, но затем всё-таки выдали её.