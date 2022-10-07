Киев, 7 октября, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Крайне важный материал вышел на страницах ИА REGNUM — он озаглавлен так: «Что нам нужно на фронте? Перестать врать самим себе». Подзаголовок следующий: «О выявившихся в ходе спецоперации проблемах и недостатках ВС РФ». Кровоточащий текст Ивана Синцова — ополченца, сражающегося с нацистами киевского режима с 2014 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

Есть опасность думать, будто 300 тысяч мобилизованных изменят ход войны, а это именно война. Война на выживание. В своё время кто-то вбросил лживый тезис о том, что для победы в Великой Отечественной войне мы завалили противника «мясом». Это не так. Не работал данный принцип и во время Первой мировой войны. Победу может обеспечить только грамотная подготовка.

Мобилизованные не смогут решить проблем армии. Особенно если бездарно их использовать. Вводить их в действие надо постепенно и крайне грамотно. При этом как обстоят дела с командованием? Как в принципе обстоят дела в МО РФ? Синцов, смелый человек, задаёт следующие вопросы:

«Когда атаки проводятся без резервов, без «эшелона развития успеха», кто в этом виноват?

Когда в батальонных тактических группах элитных российских танковых дивизий на батальон танков и дивизион самоходок приходится взвод пехоты, едва способный обеспечить охрану всего этого железа между боями, кто в этом виноват?

Когда по опорникам с бетонированными дотами и блиндажами выкидываются эшелоны «карандашей» из «Градов», которые никак не повредят таким укреплениям, только отапливают атмосферу, кто в этом виноват?

Когда артдивизионы неделями стреляют, не меняя позиции, и даже сильно уступающий в мощи артиллерии и РСЗО враг умудряется их уничтожать, кто в этом виноват?

Когда заход практически любой российской части на донбасскую ЛБС стабильно начинается с попадания огромной, не спрячешь, колонны под артналёт гаубиц и РСЗО противника, кто в этом виноват?»

Да, у нас есть проблемы, но победа будет достигнута. Однако прежде мы должны сделать системные выводы.