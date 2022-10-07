Нью-Дели, 7 октября, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Власти Индии выступили с протестом в адрес США в связи с поездкой посла Вашингтона в Пакистане в пакистанскую часть Кашмира, сообщает 7 октября Reuters.

En.wikipedia.org Джамму и Кашмир. Карта

«Наши возражения против визита и встреч в оккупированных Пакистаном Джамму и Кашмире посла США в Пакистане были переданы американской стороне», — заявил на брифинге официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи.

Напомним, в конце сентября министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил о том, что американские СМИ искажают факты при освещении ситуации в индийской союзной территории Джамму и Кашмир.