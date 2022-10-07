Москва, 7 октября, 2022, 15:00 — ИА Регнум. В ходе специальной военной операции российские военные за последние сутки ликвидировали живую силу и военную техника в 162 районах на территории б. УССР, а также республиках Донбасса. Об этом сообщили в Министерстве обороны России 7 октября.

Цитата скриншот с сайта youtube, PewDie Pie Удар ВКС РФ

«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены шесть пунктов управления ВСУ, 53 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 162 районах», — говорится в новой сводке , опубликованной на сайте оборонного ведомства.

Кроме того, уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения 56-й механизированной бригады ВСУ в районе города Запорожье.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 4 октября российские военные ударами авиации и артиллерии поразили пять пунктов управления ВСУ в районах города Харьков, населённых пунктов Краматорск Донецкой Народной Республики, Никополь Днепропетровской области, Зелёный Гай Херсонской области и Березнеговатое Николаевской области.

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Также были уничтожены пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населённых пунктов Торское, Малиновка, Желанное ДНР, Димитрово Запорожской области и Шевченково Николаевской области.