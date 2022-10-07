Москва, 7 октября 2022, 14:58 — REGNUM Вооруженные силы России разгромили под Харьковом ротную тактическую группу 60-й пехотной бригады ВСУ, всего на николаево-криворожском направлении за сутки уничтожено более 300 боевиков ВСУ. Об этом 7 октября сообщили в Министерстве обороны РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли высокоточный удар по Шепетовскому ремонтному заводу в Хмельницкой области.
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