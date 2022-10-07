Москва, 7 октября, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Вооруженные силы России разгромили под Харьковом ротную тактическую группу 60-й пехотной бригады ВСУ, всего на николаево-криворожском направлении за сутки уничтожено более 300 боевиков ВСУ. Об этом 7 октября сообщили в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«В ходе боевых действий в районе населенного пункта Пятихатка Херсонской области разгромлена ротная тактическая группа 60-й пехотной бригады ВСУ. Всего на Николаево-Криворожском направлении за сутки уничтожено более 300 военнослужащих (ВСУ), семь танков, 13 боевых бронированных машин и 17 автомобилей», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли высокоточный удар по Шепетовскому ремонтному заводу в Хмельницкой области.

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