Москва, 7 октября 2022, 14:58 — REGNUM Российские войска пресекли попытку наступления ВСУ на краснолиманском направлении. Киевские подразделения потеряли более 30 военнослужащих, сообщает 7 октября Минобороны РФ в ежедневной сводке о ходе спецоперации на территории б. УССР.
ВСУ попытались форсировать реку Жеребец, но встретили сопротивление российских войск. ВС России уничтожили более 30 киевских боевиков, две боевые машины пехоты, пять бронированных машин и пять пикапов.
«Наступательные действия противника на данном направлении пресечены», — отметили в оборонном ведомстве.
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