Москва, 7 октября, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Российские войска пресекли попытку наступления ВСУ на краснолиманском направлении. Киевские подразделения потеряли более 30 военнослужащих, сообщает 7 октября Минобороны РФ в ежедневной сводке о ходе спецоперации на территории б. УССР.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

ВСУ попытались форсировать реку Жеребец, но встретили сопротивление российских войск. ВС России уничтожили более 30 киевских боевиков, две боевые машины пехоты, пять бронированных машин и пять пикапов.

«Наступательные действия противника на данном направлении пресечены», — отметили в оборонном ведомстве.

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