Сеул, , 14:59 — REGNUM Военные США в Южной Корее установили дополнительное оборудование на батарее комплексов THAAD, расположенных в районе южнокорейского города Сонджу, для повышения эффективности своих противоракетных возможностей. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны Южной Кореи.

Противоракетный комплекс THAAD Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что американские военные пытаются создать в Южной Корее единую структуру, которая будет включать противоракетный комплекс подвижного наземного базирования и системы «Patriot» PAC-3.

Система THAAD должна сбивать ракеты противника на высоте от 40 км до 150 км, в то время как PAC-3 на более низкой высоте — до 40 км.

В министерстве выразили надежду на то, что модернизация оборудования ещё больше укрепит национальную оборону.

«Это усовершенствует систему THAAD, повысит оборонный потенциал этой системы для защиты граждан Южной Кореи от северокорейской ракетной угрозы», — заявили в министерстве.

В ведомстве также сообщили о замене старого оборудования на новое, акцентировав внимание на том, что «новое оборудование не означает развертывание дополнительной системы ПРО THAAD».

Напомним, система ПРО THAAD была установлена на территории Южной Кореи в 2017 году для противодействия ракетным угрозам со стороны КНДР, однако многие местные жители выступили против установки американского оборудования из-за потенциального негативного воздействия на здоровье и окружающую среду.