Комрат, Молдавия, , 14:57 — REGNUM Заявления о хорошем отношении к России, которые периодически делают в Гагаузской автономии Молдавии, могут отпугнуть европейских инвесторов. Об этом 6 октября заявил на форум Invest Gagauzia-2022 в Комтаре посол Евросоюза в Кишинёве Янис Мажейкс.

Русофобия Henry Mühlpfordt

«Если инвесторы слышат: «Русские близко мы встретим их калачами и вином», то это очень вредно для инвестиций и общества», — сказал Мажейкс.

Он также пообещал поддержку ЕС в реализации молдавской аграрной продукции в странах Европы.

Стоит отметить, что форум Invest Gagauzia проходит в Комрате ежегодно с 2015 года. В этот раз на него прибыли гости из 15 стран, в том числе из Турции, и Чехии.