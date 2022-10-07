Астана, , 14:56 — REGNUM «Запад против всех остальных» — такую конструкцию бытия спрогнозировал Самюэль Хантингтон в работе «Столкновение цивилизаций». И, очевидно, был прав. Вот Запад и старается, чтобы остальные жили по его правилам.

Казахстан Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В данном контексте Сергей Артёменко обращает свой критический взор на Казахстан. Его новая статья — беседа с экспертом по безопасности из этой страны. Важная, откровенная беседа на условиях анонимности.

Эксперт отмечает, что идёт активное обособление данного региона от России, прежде всего, за счёт роста националистических настроений, поощряемого как внутри, так и внешне. Сюда же примешиваются и антикитайские настроения. Ясно, что ставка делается в первую очередь на расшатывание языковой темы. Помним, знаем по б. УССР. Достаточно вспомнить, что в Казахстане, как и на территории б. УССР, организовали «языковые патрули».

При этом внутренние органы безопасности не особо этому препятствуют. Они, как отмечает эксперт, «пытаются проскочить между двух огней — одновременно не поссориться ни с Россией, ни со странами Запада, при этом гася конфликты у себя в стране. В идеале для них лучше бы Россия не ругалась с Западом, а конфликта с [киевским режимом] не было».