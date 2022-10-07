Тюмень, 7 октября, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Тюменские активисты открыли ситуационный центр по оказанию помощи семьям мобилизованных солдат. Об этом сообщает пресс-служба тюменского отделения «Молодой гвардии «Единой России».

Пресс-служба Тюменского РО ВОО «Молодая Гвардия» Аптечный мониторинг в Тюмени

Молодогвардейцы помогут семьям участников спецоперации и мобилизованных в доставке продовольствия из магазина, в хозяйстве, в уходе за пожилыми людьми, в выгуле питомца, в учёбе с детьми, в сопровождении несовершеннолетних в детские сады, школы и спортивные секции.

Обратиться с просьбой о помощи можно всем, чьи родственники мобилизованы или ушли добровольцами служить по контракту. Для этого жителям необходимо позвонить обратиться в группу «Молодая Гвардия | Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сотрудники горадминистрации тюменского города Тобольска будут перечислять ежемесячно однодневный заработок на нужды мобилизованных.