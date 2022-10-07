Чебаркуль, Челябинская область, , 14:54 — REGNUM В Чебаркульском районе Челябинской области сотрудники ФСБ и полицейские задержали четверых жителей Башкирии, которые незаконно вырубили 128 сосен. Ущерб составил почти 6 млн рублей, сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Лес Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Установлено, что на участке Травниковского лесничества работала подрядная организация, которая имеет разрешение на рубку. Но 128 сосен оказались срублены нелегально. Такое распоряжение рабочим дал директор подрядной организации, имевший пилораму.

Рабочие срубили сосен на 184,5 кубометра и распилили их на доски. Товар затем был реализован. Аналогичный случай был зафиксирован на территории. Там рабочие срубили 40 деревьев на 1,5 млн рублей. Теперь за незаконную рубку леса рабочим и их руководителю грозит до семи лет колонии.