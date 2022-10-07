Москва, , 17:22 — REGNUM Благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», на Цифровой платформе МСП. РФ стали доступны региональные меры поддержки малого и среднего бизнеса еще двух регионов — Амурской и Омской областей. Всего на платформе представлены 235 региональных мер поддержки 21 региона.

Центр «Мой бизнес» Пресс-служба администрации Липецкой области

«Сегодня на МСП. РФ малый бизнес может воспользоваться каждым из 19 федеральных сервисов, при помощи которых зарегистрировать собственное дело, пройти обучение предпринимательским навыкам или принять участие в акселераторе, подать заявку на кредит, льготный лизинг, найти рынок сбыта или поставщиков, сообщить о нарушении своих прав при проверках, получении господдержки, — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. — Предприниматели Амурской и Омской областей в дополнение к существующим сервисам также смогут подать заявку на меры поддержки региона. Для этого необходимо авторизоваться на МСП. РФ и найти необходимую услугу».

Предприниматели Омской области через МСП. РФ могут записаться на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, на семинары, тренинги, конференции, форумы, подать заявку на продвижение продукции, сертификацию товаров, работ и услуг и другое.

Малый и средний бизнес Амурской области через платформу может обратиться за консультацией по вопросам ведения бизнеса, включая правовое обеспечение, финансовое планирование, подбор персонала, маркетинговое сопровождение.

В рамках сервиса «Региональные меры поддержки» подано уже более 10 тысяч заявок на услуги для предпринимателей, самозанятых граждан и физических лиц, планирующих начать собственное дело.

«Основными приоритетами для нас остается стабильное развитие действующих и открытие новых предприятий, а также поддержка самозанятых, начинающих и социальных предпринимателей, обрабатывающих производств и высокотехнологичных отраслей. Направления поддержки сформированы с учетом мнения участников областного Совета по развитию МСП. Больше 60% предложений бизнес-сообщества нашли отражение в предлагаемом комплексе мер налоговой и финансовой поддержки на 2023 год», — отметила министр экономического развития и внешних связей Амурской области Оксана Кукшенева.

Помогать предпринимателям продолжат и организации инфраструктуры поддержки бизнеса. Центр «Мой бизнес» в 2023 году будет оказывать консультации, организовывать образовательные программы, оказывать услуги по сертификации товаров, продвижению продукции и выходу на экспорт. Предоставлять льготные займы до 5 млн рублей по ставкам от 1% годовых продолжит Центр кредитной поддержки предпринимательства региона. Финансирование до 100 млн рублей по ставкам от 1 до 3% годовых для крупных промышленных предприятий готов обеспечить Фонд развития Амурской области.

С сентября 2022 года партнером Центра «Мой бизнес» Омской области стал Азиатско-Тихоокеанский банк.

«Мы продолжаем работу по расширению возможностей предпринимателей в части привлечения заемных средств. В рамках заключенного соглашения представители регионального бизнеса смогут привлекать кредитные ресурсы банка даже при нехватке собственного залогового имущества. Азиатско-Тихоокеанский банк стал пятнадцатой финансовой организацией, который присоединился к партнерам Центра», — пояснил заместитель управляющего — начальник регионального гарантийного центра Александр Пьянов.

Напомним, Цифровая платформа МСП. РФ — государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто планирует начать свой бизнес. Платформа разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития при участии самих предпринимателей для предоставления доступа к необходимым сервисам и мерам поддержки в одном месте. Развивается в соответствии с нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.