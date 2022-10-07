Москва, 7 октября, 2022, 17:22 — ИА Регнум. Благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», на Цифровой платформе МСП. РФ стали доступнырегиональные меры поддержки малого и среднего бизнеса еще двух регионов — Амурской и Омской областей. Всего на платформе представлены 235 региональных мер поддержки 21 региона.

Пресс-служба администрации Липецкой области Центр «Мой бизнес»

«Сегодня на МСП. РФ малый бизнес может воспользоваться каждым из 19 федеральных сервисов, при помощи которых зарегистрировать собственное дело, пройти обучение предпринимательским навыкам или принять участие в акселераторе, подать заявку на кредит, льготный лизинг, найти рынок сбыта или поставщиков, сообщить о нарушении своих прав при проверках, получении господдержки, — отметил генеральный директор Корпорации МСПАлександр Исаевич. — Предприниматели Амурской и Омской областей в дополнение к существующим сервисам также смогут подать заявку на меры поддержки региона. Для этого необходимо авторизоваться на МСП. РФ и найти необходимую услугу».

Предприниматели Омской области через МСП. РФ могут записаться на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, на семинары, тренинги, конференции, форумы, подать заявку на продвижение продукции, сертификацию товаров, работ и услуг и другое.

Малый и средний бизнес Амурской области через платформу может обратиться за консультацией по вопросам ведения бизнеса, включая правовое обеспечение, финансовое планирование, подбор персонала, маркетинговое сопровождение.

В рамках сервиса «Региональные меры поддержки» подано уже более 10 тысяч заявок на услуги для предпринимателей, самозанятых граждан и физических лиц, планирующих начать собственное дело.

«Основными приоритетами для нас остается стабильное развитие действующих и открытие новых предприятий, а также поддержка самозанятых, начинающих и социальных предпринимателей, обрабатывающих производств и высокотехнологичных отраслей. Направления поддержки сформированы с учетом мнения участников областного Совета по развитию МСП. Больше 60% предложений бизнес-сообщества нашли отражение в предлагаемом комплексе мер налоговой и финансовой поддержки на 2023 год», — отметиламинистр экономического развития и внешних связей Амурской областиОксана Кукшенева.

Помогать предпринимателям продолжат и организации инфраструктуры поддержки бизнеса. Центр «Мой бизнес» в 2023 году будет оказывать консультации, организовывать образовательные программы, оказывать услуги по сертификации товаров, продвижению продукции и выходу на экспорт. Предоставлять льготные займы до 5 млн рублей по ставкам от 1% годовых продолжит Центр кредитной поддержки предпринимательства региона. Финансирование до 100 млн рублей по ставкам от 1 до 3% годовых для крупных промышленных предприятий готов обеспечить Фонд развития Амурской области.

С сентября 2022 года партнером Центра «Мой бизнес» Омской области стал Азиатско-Тихоокеанский банк.

«Мы продолжаем работу по расширению возможностей предпринимателей в части привлечения заемных средств. В рамках заключенного соглашения представители регионального бизнеса смогут привлекать кредитные ресурсы банка даже при нехватке собственного залогового имущества. Азиатско-Тихоокеанский банк стал пятнадцатой финансовой организацией, который присоединился к партнерам Центра», — пояснил заместитель управляющего — начальник регионального гарантийного центраАлександр Пьянов.

Напомним, Цифровая платформа МСП. РФ — государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто планирует начать свой бизнес. Платформа разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития при участии самих предпринимателей для предоставления доступа к необходимым сервисам и мерам поддержки в одном месте. Развивается в соответствии с нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который курирует первый вице-премьерАндрей Белоусов.