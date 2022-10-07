Донецк, , 14:53 — REGNUM Звание полковника Народной Милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) получил командир батальона «Спарта» Артём Жога. Он сообщил об этом 7 октября в своём телеграм-канале.

Мерген Дагнак, Андрей Соловьев, Артем Жога Василий Иванов © ИА REGNUM

«Получил звание полковника Народной Милиции Донецкой Народной Республики. Служу России!», — написал он в своём сообщении.

Также Артём Жога прикрепил к своему сообщению фотографию, на которой в том числе запечатлены полученные им при этом погоны полковника НМ ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на военном аэродроме «Шайковка», который находится на территории Калужской области упал и взорвался прилетевший туда, как предполагается, со стороны границы с территорией б УССР беспилотник.