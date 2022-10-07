Прага, 7 октября, 2022, 14:52 — ИА Регнум. «Зачем Макрону понадобились Алиев и Пашинян?» — так озаглавил свою новую статью Станислав Тарасов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макрон

Итак, в Праге состоялся первый неформальный саммит Европейского политического сообщества (ЕПС). И президент Франции разыграл там целую серию связанных меж собою политических спектаклей.

Задач тут ставилось две. Задать некий символизм единения для 44 участников. И за счёт локальных историй вписать их в антироссийский контекст. Итогом этого вполне может стать то, что подписание договоров между Азербайджаном и Арменией может происходить при патронаже главы Европейского совета Шарля Мишеля.

«По некоторым сведениям, азербайджанская сторона уже подготовила «болванку» такого документа, но, как говорит Алиев, «работа продвигается с трудом». В этой связи глава МИД Армении Арарат Мирзоян сообщил, что «пять принципов Азербайджана не отражают повестку в полной мере» и что «идут обсуждения относительно создания международного механизма для диалога между Степанакертом и Баку». Азербайджан об этом пока молчит».

Сюда же необходимо добавить, что «официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря о перспективах подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном при посредничестве Брюсселя, заявила, что «Россия выступает против геополитических интриг, способных привести к опасному срыву ситуации».

Как это истолковать? Баку и Ереван ведут одновременно московскую и брюссельскую игру. Хитрецы! Азербайджан при этом разыгрывает энергетическую карту — как с Турцией, так и в Европе. А Пашинян рассчитывает получить поддержку Макрона. «Политический спектакль, разыгрываемый Азербайджаном и Арменией, продолжается. Впереди еще немало новых острых политических сюжетов».