Анкара, 7 октября, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшие три-четыре дня. Об этом 7 октября сообщила канцелярия главы Турции.

kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Эрдоган

«Было бы хорошо, если бы мы смогли провести подобную встречу по нашим двусторонним отношениям через три-четыре дня», — сказал Эрдоган.

Он добавил, что поздравил Путина с днём рождения и выразил надежду, что российский лидер сможет приехать в Казахстан на саммиты Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и СНГ.