Москва, 7 октября, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли высокоточный удар по Шепетовскому ремонтному заводу в Хмельницкой области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России 7 октября.

Mil.ru Истребитель ВКС России

«Высокоточным ударом ВКС России в Хмельницкой области на Шепетовском ремонтном заводе уничтожены цеха ремонта ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ», — говорится в новой сводке, опубликованной на сайте оборонного ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее российская авиация и артиллерия уничтожила три киевских склада вооружения, станцию радиоэлектронной борьбы и цеха ремонта и восстановления реактивных систем залпового огня в Краматорске Донецкой Народной Республики.