Москва, 7 октября 2022, 14:52 — REGNUM Подразделения киевского режима попытались прорваться на купянском направлении силами двух батальонов. Российские войска отразили атаки, сообщает 7 октября Минобороны РФ в ежедневной сводке о ходе спецоперации на территории б. УССР.
Два усиленных батальона ВСУ, уточнили в ведомстве, попытались наступать в направлении Першотравневого, Кисловки, Табаевки, Берестового. В результате они потеряли более 80 военнослужащих, пять танков, четыре боевые машины пехоты, десять единиц автомобильной техники и самоходно-артиллерийскую установку производства ФРГ с высокоточными боеприпасами.
«Активными действиями российских войск все атаки ВСУ отражены», — говорится в сообщении.
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