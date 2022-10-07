Москва, 7 октября, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Подразделения киевского режима попытались прорваться на купянском направлении силами двух батальонов. Российские войска отразили атаки, сообщает 7 октября Минобороны РФ в ежедневной сводке о ходе спецоперации на территории б. УССР.

Иван Шилов ИА REGNUM Z

Два усиленных батальона ВСУ, уточнили в ведомстве, попытались наступать в направлении Першотравневого, Кисловки, Табаевки, Берестового. В результате они потеряли более 80 военнослужащих, пять танков, четыре боевые машины пехоты, десять единиц автомобильной техники и самоходно-артиллерийскую установку производства ФРГ с высокоточными боеприпасами.

«Активными действиями российских войск все атаки ВСУ отражены», — говорится в сообщении.

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