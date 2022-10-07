Грозный, 7 октября, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Глава ДНР Денис Пушилин вручил главе Чечни Рамзану Кадырову звезду Героя ДНР и и медаль «За освобождение Мариуполя». Награждение состоялось 7 октября в рамках торжественного построения силовых подразделений в Грозном, посвященном 70-летию президента РФ Владимира Путина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Звания Героя ДНР Пушилин удостоил чеченского лидера еще 3 октября, о чём тогда же написал в своем телеграм-канале. Передал эту награду, присвоенную за помощь Донбассу, вместе с еще одной — медалью «За освобождение Мариуполя» только теперь, прибыв в Грозный.

Как было отмечено, награда за Мариуполь присвоена за «смелость и самоотверженность, проявленные при руководстве и участии в боевой операции за освобождение города Мариуполя».