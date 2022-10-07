Москва, , 14:47 — REGNUM Администрация президента Молдавии не проверяла информацию, когда туда поступил запрос на разговор с главой государства Майей Санду. Об этом молдавской газете Ziarul de Gardă рассказал российский пранкер Алексей Столяров (Лексус).

Пранкер Лексус Дарья Драй © ИА REGNUM

Был сказано, что президентом хочет поговорить киевский премьер-министр Денис Шмыгаль. Эту информацию не стали уточнять в Киеве.

«Я позвонил в администрацию президента Молдовы, там запрограммировали разговор по видеосвязи. Вот, в принципе, и всё», — сообщил Столяров.

Напомним, видео разговора с Санду было обнародовано 4 октября. Она, думая, что общается со Шмыгалем, сообщила, как помогает Киеву в противостоянии с Россией, о планах объявить мобилизацию и напасть на Приднестровье, а также о том, как США помогают бороться с оппозицией.

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