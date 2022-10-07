Москва, 7 октября, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Администрация президента Молдавии не проверяла информацию, когда туда поступил запрос на разговор с главой государства Майей Санду. Об этом молдавской газете Ziarul de Gardă рассказал российский пранкер Алексей Столяров (Лексус).

Дарья Драй ИА REGNUM Пранкер Лексус

Был сказано, что президентом хочет поговорить киевский премьер-министр Денис Шмыгаль. Эту информацию не стали уточнять в Киеве.

«Я позвонил в администрацию президента Молдовы, там запрограммировали разговор по видеосвязи. Вот, в принципе, и всё», — сообщил Столяров.

Напомним, видео разговора с Санду было обнародовано 4 октября. Она, думая, что общается со Шмыгалем, сообщила, как помогает Киеву в противостоянии с Россией, о планах объявить мобилизацию и напасть на Приднестровье, а также о том, как США помогают бороться с оппозицией.