Москва, 7 октября, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с главами Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Киргизии Садыром Жапаровым, Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом и ЮАР Сирилом Рамафосой, а также первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин говорит по телефону

Отмечается, что лидеры указанных стран поздравили Путина с 70-летием. В ходе телефонных разговоров затрагивались вопросы развития двусторонних отношений и актуальные международные проблемы.

Напомним, 7 октября президент России Владимир Путин отмечает 70-летний юбилей. Поздравления и пожелания приходят от лидеров иностранных государств, российских политиков и знаменитостей.

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