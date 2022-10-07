Париж, 7 октября, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что «не планирует ехать в Катар» на чемпионат мира по футболу, сообщает Le Parisien.

Jacques Paquier Премьер-министр Франции Элизабет Борн

«Я думаю, что наша команда поедет в Катар, и, несомненно, министру спорта придется поехать и поддержать их», — заявила премьер-министр Франции.

В Париже министр спорта Амели Удеа-Кастера заявила в середине сентября, что рассмотрит возможность поездки в Катар, «если французская команда пройдет определенное количество этапов в этом соревновании».

«Я считаю, что роль министра спорта в отношении события такого масштаба — быть рядом с игроками, чтобы выразить им признание и поддержку», — объяснила министр спорта.

Во Франции многие города — Париж, Марсель, Лилль, Бордо, Тулуза, Ренн, Страсбург… — объявили, что бойкотируют соревнования, и матчи не будут транслировать на большом экране. Среди причин этого бойкота — обращение с рабочими-иммигрантами, количество смертей на строительных площадках восьми стадионов чемпионата мира и экологические издержки, поскольку большинство стадионов оснащены системой кондиционирования воздуха.