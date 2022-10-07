Белоярский, Свердловская область, 7 октября, 2022, 14:43 — ИА Регнум. В Свердловской области восемь уроженцев одной из республик Средней Азии отданы под ссуд за серию краж сигарет из магазинов. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь областного главка МВД Валерий Горелых.

Суд

Всего им вменяют 23 кражи из магазинов. Общий размер ущерба торговцам составил 2,5 млн. рублей. Преступную деятельность группировка осуществляла в нескольких муниципалитетах Свердловской области. На торговые точки граждане нападали по ночам.

Каждый такой налёт длился в среднем две-четыре минуты. Похищенное соучастники сбывали в Екатеринбурге своим же соотечественникам, а выручку делили. Расследование противоправной деятельности длилось год. В результате налётчиков поймали. Правда, они сознались лишь в части вменяемых им эпизодов.